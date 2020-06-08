النصر للكيماويات الوسيطة تنجح في إنتاج أسمدة "الداب" الأسود لأول مرة

كتبت سماح لبيب

نجحت شركة النصر للكيماويات الوسيطة (إحدي شركات جهاز الخدمة الوطنية الرائده في الصناعات الكيماوية ) في إنتاج سماد الداب باللون الأسود بمجمع الشركة بالفيوم لتصبح بهذا الشركة واحدة من الشركات القلائل علي مستوي العالم كله التي تنتج هذا النوع من السماد، والذي يزيد في قيمته وسعره عن أسعار سماد الداب العادي بنحو ٥٠ دولار للطن .

ويأتى التطور فى إنتاج الشركة جراء استعانتها بالتكنولوجيا الجديدة المتطوره عالميا واتباع احدث الأساليب العالمية في الانتاج والتصنيع والتي مكنتها من رفع القيمه المضافه لإنتاجها من الفوسفات بتحويله إلى سماد .

ويأتي هذا استجابه لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بضروره العمل علي رفع القيمه المضافه لخام الفوسفات بتصنيعه محليا الي اسمده ذات قيمة مضافة عالية عوضا عن تصديره كخام للسوق الخارجى .

ووفقا للتكليفات الرئاسيه ركزت الشركة جهودها واستعانت بخبرة وكفاءة كوادرها واهتمت بعمليات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا المتطوره من اجل زياده القيمه المضافه لمنتجاتها.

ومع التوسع في الانتاج وافتتاح الشركه لمجمعها الجديد لإنتاج الاسمدة بالعين السخنة، تمكنت النصر من تحقيق قيمه مضافة أعلى بإنتاج سماد الداب، وذلك بمجمع الشركة بالفيوم كبداية لتصل عمليات التوسع والتطوير قمتها الأسبوع الماضي بإنتاج سماد الداب باللون الأسود لتضيف بهذا قيمة مضافه أعلى مما حققته عند إنتاج سماد الداب العادى.

ووقعت شركة النصر للكيماويات الوسيطة اتفاقا مع شركة هليوبوتاس الفرنسية تتولى بمقتضاه هليوبوتاس الفرنسية بيع وتسويق كامل إنتاج شركة النصر للكيماويات الوسيطة من أسمدة الداب الأسود والذي يتراوح مابين ١٥٠- ٢٠٠ ألف طن سنويا وذلك لمختلف دول العالم.