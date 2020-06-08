النصر للكيماويات الوسيطة تنجح في إنتاج أسمدة "الداب" الأسود لأول مرة

نجحت شركة النصر للكيماويات الوسيطة (إحدي شركات جهاز الخدمة الوطنية الرائده في الصناعات الكيماوية ) في إنتاج سماد الداب باللون الأسود بمجمع الشركة بالفيوم لتصبح بهذا الشركة واحدة من الشركات القلائل علي مستوي العالم كله التي تنتج هذا النوع من السماد، والذي يزيد في قيمته وسعره عن أسعار سماد الداب العادي بنحو ٥٠ دولار للطن .
ويأتى التطور فى إنتاج الشركة جراء استعانتها بالتكنولوجيا الجديدة المتطوره عالميا واتباع احدث الأساليب العالمية في الانتاج والتصنيع والتي مكنتها من رفع القيمه المضافه لإنتاجها من الفوسفات بتحويله إلى سماد .
ويأتي هذا استجابه لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بضروره العمل علي رفع القيمه المضافه لخام الفوسفات بتصنيعه محليا الي اسمده ذات قيمة مضافة عالية عوضا عن تصديره كخام للسوق الخارجى .
ووفقا للتكليفات الرئاسيه ركزت الشركة جهودها واستعانت بخبرة وكفاءة كوادرها واهتمت بعمليات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا المتطوره من اجل زياده القيمه المضافه لمنتجاتها.
ومع التوسع في الانتاج وافتتاح الشركه لمجمعها الجديد لإنتاج الاسمدة بالعين السخنة، تمكنت النصر من تحقيق قيمه مضافة أعلى بإنتاج سماد الداب، وذلك بمجمع الشركة بالفيوم كبداية لتصل عمليات التوسع والتطوير قمتها الأسبوع الماضي بإنتاج سماد الداب باللون الأسود لتضيف بهذا قيمة مضافه أعلى مما حققته عند إنتاج سماد الداب العادى.
ووقعت شركة النصر للكيماويات الوسيطة اتفاقا مع شركة هليوبوتاس الفرنسية تتولى بمقتضاه هليوبوتاس الفرنسية بيع وتسويق كامل إنتاج شركة النصر للكيماويات الوسيطة من أسمدة الداب الأسود والذي يتراوح مابين ١٥٠- ٢٠٠ ألف طن سنويا وذلك لمختلف دول العالم.
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