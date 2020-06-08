المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جونسون يرفض القول إن بريطانيا بلد عنصري

(رويترز)

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء لا يتفق مع الرأي القائل إن بريطانيا بلد عنصري لكنه يقر بأن ثمة أشياء كثيرة يتعين القيام بها للتصدي لحالات التحيز والعنصرية.

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين أن "رئيس الوزراء لا يشكك في وجود تحيز وعنصرية لكنه لا يتفق مع فكرة أن بريطانيا بلد عنصري. حققنا تقدما كبيرا جدا في هذا الصدد لكن هناك أشياء كثيرة يمكننا القيام بها".

وتابع قائلا "رئيس الوزراء ملتزم كليا بمواصلة الجهود للقضاء على العنصرية والتحيز".