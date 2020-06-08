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الكويت: 2830 عالقا مصريا يغادرون لـ4 محافظات مصرية لأول مرة منذ الإغلاق

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:15 ص
الكويت: 2830 عالقا مصريا يغادرون لـ4 محافظات مصرية لأول مرة منذ الإغلاق طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
الكويت أ ش أ

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية اليوم الاثنين، مغادرة 2830 من العالقين المصريين فى الكويت الى أربع محافظات مصرية لأول مرة منذ إغلاق حركة الطيران فى الكويت فى مارس الماضي؛ وذلك عبر  15 رحلة جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- فى بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت نسخة منه- أن الرحلة الأولى لشركة (المصرية)، ستغادر إلى القاهرة وعلى متنها 260 راكبا، والثانية لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى القاهرة، وعلى متنها 334 راكبا، والثالثة والرابعة لشركة (المصرية) إلى محافظة سوهاج، وعلى متن كل منهما 154 راكبا، بينما الرحلة الخامسة لشركة (المصرية) أيضا، لكنها باتجاه القاهرة، وعلى متنها 260 راكبا.

وأضافت أن الرحلة السادسة والسابعة لشركة (المصرية) باتجاه محافظتى الأقصر وسوهاج، وعلى متن كل منهما 154 راكبا، فى حين الرحلة الثامنة لشركة (فلاى ايجيبت) باتجاه القاهرة، وعلى متنها 166 راكبا، والمرحلة التاسعة لشركة (المصرية) باتجاه الأقصر، وعلى متنها 154 راكبا، والعاشرة لشركة (الجزيرة) الكويتية باتجاه سوهاج وعلى متنها 159 راكبا.

وتابعت (الطيران المدني) الكويتية، أن الرحلة الـ11 لشركة (المصرية) باتجاه القاهرة، وعلى متنها 260 راكبا، والرحلة الـ12 لشركة (اير كايرو) إلى الإسكندرية، وعلى متنها 144 راكبا، والرحلة الـ13 لشركة (الجزيرة) الكويتية باتجاه القاهرة، وعلى متنها 159 راكبا، والرحلة الـ14 لشركة (اير كايرو) إلى القاهرة، وعلى متنها 144 راكبا، بينما الرحلة الـ15 والأخيرة اليوم لشركة (المصرية) باتجاه سوهاج، وعلى متنها 174 راكبا.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت فى بداية شهر مايو الماضي، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتى بالبيانات الخاصة بهم، والتى تم موافاة القاهرة بها.

 


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