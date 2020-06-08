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القوى العاملة: صرف 77 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:58 م
القوى العاملة: صرف 77 ألف جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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قامت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بصرف 77 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية لـ 33 عاملا غير منتظم، من المسجلة بوحدة العمال بالمديرية.

تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  أحمد حسين طليب مدير المديرية  تضمن ما تم  إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بتعيين 4 عمال بالقطاع الخاص والاستثماري ، وبلغ المسجلين من خلال شهادات القيد (كعب العمل) 28 راغبا في العمل منها 12 إناثا والباقي ذكورا.

كما قامت المديرية بناءً  على توجيهات  وزير القوى العاملة  بتشكيل  غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص لمنع تفشى فيروس كورونا، ، وفي هذا الإطار تم التفتيش علي تعقيم وتطهير 96 منشأة تعمل في مختلف المجالات ، وذلك من خلال  مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية .

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان،  تابع مؤخرا إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التي تقل العاملين.
وشدد  الوزير على ضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم لمبنى الوزارة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
 
وقال الوزير: إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض "الكورونا".

 


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