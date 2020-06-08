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العربية: قصف مدفعى متبادل بين الجيش الليبى وكتائب الوفاق بقيادة تركيا بسرت

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:11 م
العربية: قصف مدفعى متبادل بين الجيش الليبى وكتائب الوفاق بقيادة تركيا بسرت ليبيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، نشوب قصف مدفعي متبادل بين الجيش الليبى وكتائب الوفاق بقيادة تركيا في مدينة سرت الليبية.

 

وفى وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، إن عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعمل في الشمال السوري بالتنسيق مع الاستخبارات التركية، مضيفا بأن تلك العناصر تتواجد في سوريا على بعد أمتار من الحدود التركية تحت أنظار القوات التركية.

 

وقال المرصد السوري فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية اليوم الاثنين، إن عناصر في داعش بالشمال السوري تجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا.

 

فى غضون ذلك، أكد اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية، مشددًا على أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا.

 

وأضاف لشبكة "سكاى نيوز"، أنه حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوى.

 

وفيما أعلن الجيش الوطني الليبي الأحد، شن سلسلة غارات جوية على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته، وفى وقت مبكر، نفى الجيش الوطني الليبي سيطرة ميليشيات مدعومة من تركيا على سرت، وأمس، أفاد الجيش الليبي بأن قواته الجوية قصفت رتلا عسكريا تابعا لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة "أبوقرين" جنوب مدينة مصراتة.

 

وذكر الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أنه شن غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلا عسكريا في وادي بي جنوب أبوقرين.


ليبيا

ازمه ليبيا

الجيش الليبى

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