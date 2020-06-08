الرقابة المالية تلزم مراقب الحسابات بوثيقة تأمين بمبلغ 100 ألف جنيه

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 66 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، ونصت المادة الأولى على أن يضاف إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، مادة جدية برقم الثانية مكرراً، نصها :"يلتزم طالبو القيد بالسجل بتقديم وثيقة تأمين من المسئولية المهنية التى قد تنشأ عن ممارستهم لأعمال تكون مدتها عام واحد، وعلى ألا يقل مبلغ التأمين المقرر بموجب هذه الوثيقة عن 100 ألف جنيه أو ضعف الأتعاب السنوية أيهما أكثر، وتقدم وثيقة التأمين كأحد المستندات اللازمة للقيد بالسجل سواء عند القيد لأول مرة أو عند إعادة القيد أو عند تحديث البيانات الخاصة بالقيد في السجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار.

ونصت المادة الثانية، من القرار والذى نشر بالجريدة الرسمية، على أن يلتزم مراقبو الحسابات المقيدين لدى الهيئة بتوافق أوضاعهم وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار خلال 6 أشهر.

يذكر أن معدل نمو أقساط التأمين بلغ 19% خلال عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، وبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 39 شركة، وحققت إجمالي أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه في 2019/6/30 مقارنة ب2018/6/30 الذي حقق إجمالي أقساط 29.4 مليار جنيه، كما قامت الشركات بسداد إجمالي تعويضات بلغت 18.3 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 15.4 مليار جنيه في 2018/6/30.

تزايد فائض النشاط التأميني للشركات بمعدل قدره 29.3% ليصل إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي حقق فائض للنشاط بلغ 3.7 مليار جنيه، وتحسنت نتائج أنشطتها خلال الأربعة أعوام الماضية؛ حيث بلغ فائض النشاط التأميني 4.7 مليار جنيه في 2019/6/30 مقارنة بملياري جنيه في 30/6/2015، مما انعكس أثره في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين من خلال تأسيس شركات جديدة.

كما بلغ صافي استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه في 2019/6/30 بمعدل نمو 2.7% مقارنة بصافي استثمارات العام الماضي البالغة 99 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق والتي تمثل الالتزامات شركات التأمين تجاه عملائها 69 مليار جنيه في 2019/6/30 مقابل 61 مليار جنيه في 2018/6/30 بمعدل نمو نسبته 12.8%، بينما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين 35 مليار جنيه في 2019/6/30 محققًا معدل انخفاض نسبته 7.8% مقارنة بحقوق المساهمين البالغ قيمتها 38 مليار جنيه في 2018/6/30.