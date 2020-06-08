الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابيين على نقاط عسكرية بمنطقة الغاب الشمالى

تصدت وحدات من الجيش السورى اليوم الإثنين لهجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية فى منطقة الغاب الشمالى.
ونقلت وكالة الأنباء السورية /سانا/ عن مصدر عسكري قوله إن المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي نفذت هجوما بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين عسكريتين في بلدتي الطنجرة والفطاطرة.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش تصدت للعناصر الإرهابية واشتبكت معهم وتمت استعادة السيطرة الكاملة على النقطتين، وتكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، والاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5د.
وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الجنود بالاضافة إلي إصابة عدد آخر بجروح.
الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابيين على نقاط عسكرية بمنطقة الغاب الشمالىالإثنين، 08 يونيو 2020 06:56 م
الجيش السورى - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدت وحدات من الجيش السورى اليوم الإثنين لهجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية فى منطقة الغاب الشمالى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
غارات إسرائيلية على مواقع للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في القنيطرةالخميس، 30 أبريل 2020 11:40 م
تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب وقوات الجيش السورى تتصدى لقصفهاالأربعاء، 22 أبريل 2020 02:22 م
الجيش السورى يعثر على أجهزة بث وأسلحة أمريكية من مخلفات الإرهابيين فى دمشقالإثنين، 20 أبريل 2020 03:17 م
مجموعة إرهابية تسلم نفسها للجيش السورى قرب الحدود العراقيةالسبت، 18 أبريل 2020 04:01 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة