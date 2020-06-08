اليوم السابع
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إيران تناشد الناس ارتداء الكمامات وسط مخاوف من موجة كورونا جديدة

الإثنين، 08 يونيو 2020 05:23 م
إيران تناشد الناس ارتداء الكمامات وسط مخاوف من موجة كورونا جديدة محاولات لمنع تفشى كورونا فى إيران
رويترز

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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن وزارة الصحة حثت الناس اليوم الاثنين، على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في أعقاب تحذيرات من أن الجمهورية الإسلامية ربما تواجه موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

وكان مسؤولو الصحة حذروا من احتمال تفشي موجة ثانية أقوى من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إذا تجاهل الناس قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 8351 اليوم الاثنين بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضاف أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 2043، ليصل العدد الإجمالي إلى 173832.

وقال جهانبور "يجب على الجميع ارتداء الكمامات أثناء وجودهم في الأماكن العامة مثل المتاجر أو أي أماكن أخرى لا يتسنى فيها تحقيق التباعد الاجتماعي بأفضل صورة".

وسجلت إيران يوم الخميس 3574 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات تصل إليه حتى الآن. وقالت السلطات إن التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس ربما يكون سببا في زيادة عدد حالات الإصابة المسجلة.

وفرضت إيران قيودا للحد من انتشار كوفيد-19 في منتصف أبريل ثم بدأت في تخفيفها بعد أن انخفض العدد اليومي للوفيات والحالات المصابة. وكان القلق من تأثير هذه التدابير على الاقتصاد المتضرر من العقوبات أحد أسباب تخفيف القيود.

لكن وتيرة الإصابات المسجلة ارتفعت مرة أخرى في مايو، واضطرت الحكومة إلى إعادة فرض القيود في بعض الأقاليم بعد تفشي المرض محليا.


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