إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة السيدة زينب

أصيب شخصان فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء مع آخرين بمنطقة السيدة زينب، بسبب خلافات جيرة ، وتم نقل المصابين الى المستشفى ، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين فى الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا نشوب مشاجرة وسقوط مصابين باحد الشوارع وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الحادث، وبعمل التحريات دلت على نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين شقيقين و 4 اشخاص، فقاموا بالتعدى عليهم باسلحة بيضاء ، ونتج عنها إصابة الشقيقان ونقلوا الى المستشفى، ويكثف رجال المباحث من اعداد الاكمنة اللازمة لضبطهم.

وتعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.