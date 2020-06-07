5 معلومات عن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس

كتبت – مروة الغول

تركز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في الصناعات البتروكيماوية بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية ، حيث انه جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لانتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار دولار يأتي علي رأسها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس وفيما يلي أهم المعلومات الخاصة بذلك المشروع والتي كانت كالتالي ..

1- حجم الاستثمارات 7.5 مليار دولار .

2- طاقة انتاجية 2.2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.

3- طاقة انتاجية 650 الف طن منتجات بترولية .

4- تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الامريكية .

5- اجراء دراسة جدوي تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية ولاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الأمريكية US DFC ، US EXIM BANK.