3 تكليفات لرؤساء المدن بالشرقية بملف تقنين واضعى اليد على الأرضى

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتجهيز أتوبيسات لنقل المواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم للديوان العام ، لتسديد الرسوم المقررة عليهم طبقا للقانون ، مع مراعاة الإلتزام فى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء عملية النقل والدفع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، وطالب بإعداد تقرير يومى موضح به عدد الحالات التى قامت بتسديد الرسوم المقررة لتقنين أوضاعها .

مؤكدا أنه لن يسمح بأى تقصير ، وقال إللى مش قادر يعمل معنا فى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة يقدم إعتذار ، وكذلك ضرورة تفعيل دور اللجان الفرعية والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين ، تمهيدا لتحرير العقود ، مؤكدا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم المتأخرة بقطع المرافق عنهم .

ذلك خلال ترأس إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، لمتابعة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وتسريع وتيرة العمل فيه ، وذلك فى حضور المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ على الصناديلى السكرتير العام المساعد.

وبدأ بالتأكيد على أن الدولة جادة فى إسترداد أراضى أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإعلاءًا للقانون وحفاظا على حق الشعب.

طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير العقود الإبتدائية لمنتفعيها .

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تجهيز مشروعات الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالى 2020 / 2021 وطرحها للتنفيذ إستعدادا لإستقبال العام المالى الجديد.