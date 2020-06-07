2 مليار جرعة أكسفورد فى الطريق.. للدول الفقيرة نصيب فى لقاح كورونا "فيديو"

إعداد ـ هند عادل

يواصل العلماء السباق لإنتاج لقاح للوقاية أو العلاج من فيروس كورونا، إلا أن السؤال الذى يشغل بال الكثيرين حول العالم، هو: من سيحصل على اللقاح أولا؟ وهل ستحرم الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل من جرعات اللقاح وحلمها فى السيطرة على هجمات فيروس كورونا، فى ظل قيام الدول الكبرى بضخ أموال طائلة ليكون لها حق السيطرة والسبق فى اللقاحات التى تجرى عليها التجارب، ولكن خلال الأيام القليلة القادمة ظهر ما يسمى بتحالف اللقاحات الشاملة، وهو تحالف دولى يعمل من أجل حفظ حق كل دول العالم فى الحصول على اللقاح فور تصنيعه لتصبح الدول الفقيرة على خريطة توزيع اللقاح بالعالم.

ويقدم الفيديو التالى معلومات عن لقاح أكسفورد المنتظر وحجم إنتاجه المتوقع وموقف الشركة المنتجة من توزيعه علي الدول الفقيرة.