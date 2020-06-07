وفاة رئيس هيئة نظافة القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب سيد الخلفاوى

توفى اليوم اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان متواجد بأحد مستشفيات منطقة حدائق القبة، لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس .

وفى السياق أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، وفاة أحد العاملين بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن الموظف المتوفى كان اجتمع مؤخرا بعدد من العاملين بالإدارة وهو ما تسبب في إصابة عدد منهم ، وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة أغلقت الطابق الموجود به الإدارة المالية بديوان عام المحافظة بميدان عابدين، لإجراءات التعقيم والوقاية، لمنع زيادة الإصابات بالديوان، كما قرر المحافظ تقليل عدد العاملين بكل إدارة ليكون بكل مكتب موصف واحد بحد أقصى .

وأضافت المصادر أن إجمالي عدد الإصابات بديوان عام المحافظة وصل لـ9 حالات إصابة، بينهم موظفين بالإدارة المالية وموظفين بإدارات أخرى داخل ديوان عام المحافظة، حيث وجه المحافظة بعزل كل من اشتبه في إصابته وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المخالطة وإعطاء الإجازات اللازمة للمشتبه فيهم والتزامهم بإجراءات العزل.

ووجه المحافظ بتشديد المتابعة على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل الديوان العام والدواوين التابعة للمحافظة مع استمرار التعقيم بكل المكاتب والالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع وضع خصومات للمخالفين وغير الملتزمين ، والكشف على كل من يتردد على الديوان العام من خلال الفرق الطبية وكواشف الحرارة على البوابات .

وفى السياق رصد "اليوم السابع" إجراءات سير العمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك بعد عودة العمل مرة أخرى مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الجديدة التي تنفذها الدولة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحرص العاملون بديوان محافظة القاهرة، على ارتداء الكمامات مع الالتزام على التباعد بين الموظفين، بالتزامن مع استمرار عمليات التعقيم في جميع المكاتب، وكذلك تواجد بوابة تعقيم آليه على مدخل ديوان المحافظة.

وحرصت محافظة القاهرة على استخدام كواشف للحرارة على بوابتى المحافظة بالديوان العام بميدان عابدين للكشف الظاهرى على المترددين على الديوان واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص تظهر عليه الأعراض .