وزير شئون الشرق الأوسط البريطانى يرحب بجهود مصر لوقف إطلاق النيران فى ليبيا

ريهام عبد الله

رحب جيمس كليفرلى، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى، بجهود مصر لحث القيادات فى شرق ليبيا، على تأييد وقف إطلاق النار.

ونشر الحساب الرسمى لوزارة الخارجية البريطانية عبر تويتر، :"وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، يرحب بجهود مصر، لحث القيادات في شرق ليبيا، على تأييد وقف إطلاق النار، لكن يجب أن يحظى ذلك بتأييد من الأمم المتحدة، الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني بحاجة للانخراط عاجلا بمحادثات 5+5، والتي هي السبيل للوصول لحل يشمل الجميع".



الخارجية البريطانية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من أمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.

وتعتمد المبادرة المصرية على التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار.

وكذلك العمل على استعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.