وزير خارجية فرنسا: العنف ضد المحتجين والصحفيين غير مقبول

(رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في مقابلة صحفية إن العنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين غير مقبول سواء في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر.

جدير بالذكر أن مساعدان كبيران للمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن قالا إنه سيسافر إلى هيوستن غدا الاثنين ويلتقي مع أسرة جورج فلويد وذلك بعد أسبوعين من وفاة فلويد وهو رهن الاحتجاز مما فجر احتجاجات بأنحاء البلاد للمطالبة بالعدالة ووقف التمييز ضد السود.

وقال المساعدان إن من المتوقع أن يقدم بايدن تعازيه لأسرة فلويد ويسجل رسالة مصورة لإذاعتها بقداس جنازة فلويد الذي سيقام في وقت لاحق من ذات اليوم في هيوستن.

ومن غير المتوقع أن يشارك بايدن في القداس تجنبا لتسبب الحرس المرافق له في أي تشتيت للمعزين.