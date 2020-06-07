وزير التنمية المحلية ينعى رئيس نظافة القاهرة: " كان نموذجا للاخلاص فى العمل"

كتب على عبد الرحمن

نعي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ببالغ الحزن والأسي اللواء عادل أبوحديد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد بأحد مستشفيات القاهرة .

وقال شعراوى، إن الفقيد الراحل كان نموذجاً للتفاني والاخلاص في العمل، و لم يدخر جهداً طوال فترة توليه رئاسة الهيئة فى بذل أقصى جهده لأداء عمله علي أكمل وجه .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن خالص تقديره للجهود التي بذلها اللواء عادل أبو حديد في كافة المناصب التي تولاها لخدمة ورفعة الوطن والمواطنين.

وكان اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة توفى اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان متواجد بأحد مستشفيات منطقة حدائق القبة، لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس .

وفى السياق أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، وفاة أحد العاملين بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن الموظف المتوفى كان اجتمع مؤخرا بعدد من العاملين بالإدارة وهو ما تسبب في إصابة عدد منهم ، وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن محافظة القاهرة أغلقت الطابق الموجود به الإدارة المالية بديوان عام المحافظة بميدان عابدين، لإجراءات التعقيم والوقاية، لمنع زيادة الإصابات بالديوان، كما قرر المحافظ تقليل عدد العاملين بكل إدارة ليكون بكل مكتب موصف واحد بحد أقصى .

وأضافت المصادر أن إجمالي عدد الإصابات بديوان عام المحافظة وصل لـ9 حالات إصابة، بينهم موظفين بالإدارة المالية وموظفين بإدارات أخرى داخل ديوان عام المحافظة، حيث وجه المحافظة بعزل كل من اشتبه في إصابته وإجراء الفحوصات اللازمة للحالات المخالطة وإعطاء الإجازات اللازمة للمشتبه فيهم والتزامهم بإجراءات العزل.

ووجه المحافظ بتشديد المتابعة على الالتزام بإجراءات الوقاية داخل الديوان العام والدواوين التابعة للمحافظة مع استمرار التعقيم بكل المكاتب والالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع وضع خصومات للمخالفين وغير الملتزمين ، والكشف على كل من يتردد على الديوان العام من خلال الفرق الطبية وكواشف الحرارة على البوابات .