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وزارة الطيران تعلن تنظيم 16 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالأردن

الأحد، 07 يونيو 2020 01:18 م
وزارة الطيران تعلن تنظيم 16 رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين بالأردن وزارة الطيران المدنى
كتبت ـ رحاب نبيل

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أعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني، عن تسيير رحلات استثنائية إلي الأردن، لعودة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة كافة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، مضيفة أنه سيتم تسيير الرحلات الاستثنائية على متن طائرات شركتي مصر للطيران واير كايرو، خلال الفترة ما بين 14 يونيو الجاري وحتى 20 يونيو، لإعادة نحو 3300 مصري عالق  في دولة الأردن بسبب وقف الطيران، حيث يخضع جميع ركاب الرحلات العائدين لمصر إلى فحص قياس درجات الحرارة من قبل أطباء الحجر الصحي المتواجدين بالمطار.
 
ومن المقرر أنه سوف يتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما، وإذا تواجد بينهم حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا سيتم تحويلها للمستشفيات لتلقي العلاج.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 

وزارة الطيران

رحلات استثنائية

المصريين العالقين

كورونا

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