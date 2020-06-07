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"نور" أول مولودة بمستشفى بنها التعليمى لأم مصابة بفيروس كورونا.. صور

الأحد، 07 يونيو 2020 06:02 م
"نور" أول مولودة بمستشفى بنها التعليمى لأم مصابة بفيروس كورونا.. صور جانب من عملية الولادة
القليوبية - نيفين طه

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شهد مستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد أول ولادة قيصرية لأم تدعى سلمى 22 عاما، ممرضة بذات المستشفى مصابة بكورونا. وأشارت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إلى أن المستشفى استقبل الأم يوم الجمعة الماضى وبها أعراض ولادة وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد وبفترة العزل المنزلى، وخضعت للمتابعة المستمرة من جانب أطباء النساء والولادة.

وأضافت مديرة المستشفى أنه أجرى عملية الولادة فريق طبى على أعلى مستوى، ضم كلا من الأطباء إسلام محمد السيد أخصائى نسا وتوليد، والدكتور أحمد عبد اللطيف أخصائى تخدير، والدكتورة شيماء عادل محمد تخدير، وهند عبد المحسن تهامى بتمريض عمليات، وأنه تم الاطمئنان على حالة الأم والطفلة التى أُطلق عليها "نور"، وأنهما بحالة جيدة وتمكث حاليا بفترة العزل المنزلى حتى إجراء لها مسحة بالأسبوع المقبل.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى والمخصص لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد، على واقعة تعدى بعض المترددين على المستشفى على الطاقم الطبى لرغبتهم فى الزيارات والانتشار داخل المستشفى، لافتة إلى أن الفريق الطبى يعانى كثيرا بجانب محاربة الوباء فى محاربة قلة الوعى من قبل بعض المواطنين.

وأشارت فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن الوضع اليوم تحسن بعض الشىء، فالمترددين على المستشفى التزموا بنسبة 50% بعدم دخول المستشفى إلا للمريض فقط فى ظل تواجد أمنى من إدارة الأمن بالمستشفى، منوهة إلى أنه بالمستشفى 61 حالة اشتباه بكورونا منهم 10 حالات محجوزة بالعناية المركزة .

واوضحت مدير مستشفى بنها التعليمي أنها لا تستقبل أى حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط، وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وناشدت المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى، حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى.

وأكدت الدكتورة أمنية خليفة توافر جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم صرف ربع الكمية الموجودة بالمخزن فقط مؤكدة أن بابها مفتوح وهى فى مقدمة الصفوف للأطقم الطبية للقيام بدورهم الوطنى فى مكافحة فيروس كورونا.

 

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اخبار مصر

القليوبية

كورونا

بنها التعليمى

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