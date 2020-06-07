اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين..الفاصوليا بـ11جنيها والخيار بـ6.5

الأحد، 07 يونيو 2020 12:00 م
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ التموين..الفاصوليا بـ11جنيها والخيار بـ6.5 خضروات وفاكهة
كتب ـ مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

-الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيه والبصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 7 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6.5 .
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.
- البرتقال البلدى 9.5 جنيه
- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 11 جنيها
المشمش 16 جنيها
خوخ سكرى 9 جنيهات
الموز المستورد 25 جنيها
عنب من 14 إلى 16جنيها.


التموين

المجمعات الاستهلاكية

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