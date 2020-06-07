اليوم السابع
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نائب محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678

الأحد، 07 يونيو 2020 08:48 م
نائب محافظ الغربية يترأس اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678 نائب محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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ترأس نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماعا لمناقشة أعمال رصف طريق 678  من كوبرى دفره حتى طريق طنطا شبين الكوم.

وأوضح نائب محافظ الغربية، أن هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية، حيث يرتبط بعدة تجمعات سكنية ومصنع تدوير القمامة الرئيس الخاص بمدينة طنطا .

وأوضح أن الاجتماع جاء للتنسيق بين هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الطرق، حيث يوجد بالطريق الآن أعمال تنفيذ خط صرف صحى بطول 400م، مؤكدا علي الانتهاء من أعمال الصرف خلال 15 يوم بدلاً من شهر  وتسليم الموقع للبدء في أعمال الرصف.

حضر الاجتماع رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن هيئة الطرق والكباري بالغربية.

من ناحية أخرى  كشف نائب محافظ الغربية ، في بيان له اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة خلال شهرين بتكلفة 6 مليون و74 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لكنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بسمنود، وذلك فى إطار بدء عملية تطوير وتجميل مسار العائلة المقدسة والمسندة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وقد تفقد نائب محافظ الغربية الشارع المؤدي إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب بمدينه سمنود، حيث وجه رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وإزالة كافة العقبات والعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

يذكر أن العائلة المقدسة قد مكثت فى مدينة سمنود بموقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب لمدة 17 يوما وهى ضمن مسار العائلة المقدسة، كما تعد الكنيسة مزار سياحى يتوافد عليه الزوار من جميع دول العالم.

 


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