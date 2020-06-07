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موسكو: طرد التشيك دبلوماسيين روس لا يتناسب مع مصالحها وأجندتها الداخلية

الأحد، 07 يونيو 2020 05:04 م
موسكو: طرد التشيك دبلوماسيين روس لا يتناسب مع مصالحها وأجندتها الداخلية ماريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الخارجية الروسية أكدت أن طرد التشيك موظفين دبلوماسيين روسيين، لا يتناسب مع الأجندة الداخلية للبلاد، مشيرة إلى أن العلاقات بين الطرفين يخربها جزء معين من النخبة التشيكية، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "التشيكيون ليسوا بحاجة إلى ذلك. أعتقد أن شعب هذا البلد يمتلك الحق في ترتيب علاقته الداخلية مع روسيا والناس الذين يعيشون فيها والأجندة التي تنتهجها. لكن لم يسأله أحد حول موقفه".

 

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،على أن مثل هذه الإجراءات لا تستجيب للمصالح البراغماتية للتشيك أو لأجندتها الداخلية، مضيفة: "لكن يجري مع ذلك تخريب ممنهج للعلاقات بين البلدين من قبل جزء معين من النخبة التشيكية".

 

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيتش، الجمعة الماضي أن حكومته قررت طرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية قضية مزعومة مرتبطة بنقل مادة ريسين السامة إلى داخل التشيك.

 


التشيك

روسيا

الخارجيه الروسيه

دبلوماسيين روس

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