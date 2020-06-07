مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع"، لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:29
موعد صلاة المغرب 6:55
ميعاد صلاة العشاء 8:27
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:08 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:37
توقيت صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:37 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:02
توقيت صلاة الظهر 11:50 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:25 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:05 ص
توقيت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:12
توقيت صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 8:03
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:38 م
موعد صلاة المغرب 7:04 م
ميعاد صلاة العشاء 8:24 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:20 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:12 م
توقيت صلاة العشاء 8:33 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:55
توقيت صلاة الظهر 11:39 م
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
موعد صلاة المغرب 6:40
موعد صلاة العشاء 8:10 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 7:10 م
موعد صلاة العشاء 8:35 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 4:11 م
توقيت صلاة المغرب 7:38 م
موعد صلاة العشاء 9:16
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
ميعاد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:46 م
مواقيت صلاة العشاء 8:17 م
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