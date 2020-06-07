اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 07 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع"، لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى: 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:08   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:29 
 
موعد صلاة المغرب 6:55
 
ميعاد صلاة العشاء 8:27 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:08 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:58 
 
موعد صلاة العصر 3:37 
 
توقيت صلاة المغرب 7:02 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:37 م 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:02 
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 م 
 
موعد صلاة العصر 3:27 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 52: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:25 م 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:05 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:41 
 
موعد صلاة العصر 3:12 
 
توقيت صلاة المغرب 6:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:39 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:38 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:04 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:24 م 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 م 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:12 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:33 م 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:27 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:39 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:40 
 
موعد صلاة العشاء 8:10 م 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:10 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:35 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:26 م 
 
موعد صلاة العصر 4:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:38 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:16 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:04 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:47 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:21 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:46 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:17 م 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المعاهد الأزهرية: اعلان نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

المعاهد الأزهرية: اعلان نتيجة أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأسبوع الجارى

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

أخبار 24 ساعة.. الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وجائز شرعا

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة