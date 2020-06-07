اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 يونيو 2020 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

الأحد، 07 يونيو 2020 08:59 ص
"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا الطفل ترو فى المظاهرات
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت المظاهرات الأمريكية مشاركة محتجين من مختلف الأعمار فى الحركة الواسعة ضد انتهاكات الشرطة، والتى اندلعت عقب مقتل جورج فويد، الأمريكى من أصل أفريقى، على يد قوات الشرطة فى مدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الشهر الماضى.

 

 وكان الطفل ترو البالغ من العمر عامين فقط من بين أصغر المشاركين فى الاحتجاجات، والذى لفت الانظار بالعبارات المكتوبة على قبعته الخضراء الصغيرة والتيشيرت التى كان يرتديها، وهى "من  فضلك لا تطلق النار على"، و"هل لا تزال حياتى مهمة".

 

 وتقول والدة الطفل ديجا أكيرز، من أصل أفريقى، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست إنها عندما قررت اصطحاب نجلها ترو البالغ من العمر عامين للحضور إلى الاحتجاجات أمام البيت الأبيض اختارت قبعة نيون خضراء اللون على أمل أن تتمكن من إيجاده سريعا إذا ما تحرك من حربته الصغيرة وسط الحشد.

 لكن عندما التقت بصديقتها شاربى ورأت كل اللافتات والقمصان التى صنعها المتظاهرون، وجدت غرضا مختلفا لهذه القبعة وكتبت على مقدمتها "من فضلك لا تطلقوا النار على". ثم كتبت على قميصه "هل مازالت حياتى مهمة".

 وتقول إكيرز إن والدتها لم ترغب أن تذهب بطفلها إلى الاحتجاجات، حتى لا يصبح حفيدها فى مكان مكتظ بالناس ومحاط بالشرطة، لكنها قالت بصوت مرتجف "قبل أن أنجب طفلى، لم أفهم حجم ما يحدث، لسماع جورج فلويد ينادى والدته.. سأكون فى حالة لا توصف لو تم تسجيل فيدية لابنى وهو يموت".

 

وشهدت الولايات المتحدة على مدار الأيام الماضية احتجاجات متصاعدة على مقتل فلويد، الذى جاء كأحدث حلقات انتهاكات الشرطة ضد المدنيين من ذوى البشرة السمراء والتى سبق أن اشعلت الغضب مرارا، لكنها الاحتجاجات اتسعت هذه المرة لتنتشر فى مختلف المدن الأمريكية وحول مدن العالم.


 


المظاهرات الامريكية

طفل فى المظاهرات

جورج فلويد

الولايات المتحدة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

"من فضلك لا تطلق النار على".. شعار فوق قبعة طفل عمره عامين بمظاهرات أمريكا

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

ارتفاع حاد فى درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

صور.. فحص 25 فندقا بالبحر الأحمر لمنحهم شهادة استقبال السياحة الداخلية

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

التعليم: الطلاب غير المتقدمين بأبحاث أغلبهم متسربين من الدراسة

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

ميدان التحرير من الماضى العريق إلى المستقبل المشرق.. شهد خطط تطوير كثيرة وتغير اسمه من الإسماعيلية للتحرير.. أنشأه الخديوى إسماعيل.. شاهد على التاريخ ويتحول لمتحف مفتوح بعد تطويره بالكامل قريباً..صور

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

بنوك الدم الإقليمية تبدأ استقبال المتعافين من كورونا للتبرع بالبلازما

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

أهم أعمال تطوير ميدان التحرير بعد تثبيت المسلة والكباش الفرعونية فى 10 نقاط

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

تحذيرات برلمانية من التعامل مع أدوات التعقيم مجهولة المصدر

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ74 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

فى مثل هذا اليوم.. ولادة 4 علماء حصلوا على جائزة نوبل

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة