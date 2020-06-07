اليوم السابع
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مندوب السعودية بالأمم المتحدة يعلن شروط المملكة لعودة العلاقات مع قطر

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 ص
مندوب السعودية بالأمم المتحدة يعلن شروط المملكة لعودة العلاقات مع قطر مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي
وكالات

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أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، وفق " روسيا اليوم " أن عودة العلاقات مع قطر مشروطة باستجابتها للمطالب المشروعة لدول الرباعي العربي، والتي يأتي في مقدمتها إنهاء الوجود العسكري التركي وتخفيض العلاقة مع إيران.

جاء ذلك في تصريحات للسفير المعلمي خلال مداخلة مع «بي بي سي»، مضيفاً: «إذا استجابت قطر لتلك المطالب، فإنه وبرحابة صدر، سيحتضن «الرباعي العربي» قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن يعود إلى مكانه الطبيعي بين شعوب مجلس التعاون الخليجي».

وفي رد على سؤال: «هل من الممكن أن تستجيب القيادة في قطر لهذه الشروط؟»، أجاب مندوب المملكة: «مثلما اتخذت قطر الخطوات التي أدت إلى هذه المطالب، فيمكنها العودة وترفض تلك الخطوات بالطريقة نفسها، وأعتقد أن هذا الأمر ممكن، وهو بيد القيادة القطرية، والمملكة العربية السعودية وشقيقاتها كثيراً ما يعبّرون عن أن المجال مفتوح للتفاهم مع الأخوة القطريين إذا ما نفذوا تلك المطالب على الطبيعة».

 


السعودية

مصر

قطر

الامارات

مقاطعة

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