مركز الأزهر للفتوى يطلق حملة للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات الرسول

كتب لؤى على

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مالهن من فضائل .

تتضمن الحملة التعريف بهن نسبًا ونشأة، ومالهن من مآثر، ومنزلة عالية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهودهن في خدمة الإسلام والدّعوة إليه سواء في حياة النبي أو بعد وفاته.

كما تبيّن الحملة إرشاداتهن في جانب الحياة الأسرية للعمل على استقرارها، كذلك الحياة الاجتماعية، وما يجب على المسلم تجاههنّ من حب وأدبٍ مع سيرتهن يناسب قدر صاحبات هذا المقام الشّريف، امتثالًا لما جاء في القرآن الكريم.

كما تدعو الحملة إلى الاقتداء بأخلاقهن كأسوة حسنة للمؤمنين وللمؤمنات بوجهٍ عام، والحاجة الشديدة في هذه الفترة لطرحهن قدوة لمجتمعاتنا، كخير قدوة يجب على المسلمين الأقتداء بها بعد سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.