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محمد العريان: الصدمة الاقتصادية بسبب كورونا قد تؤدى لتفاقم التفاوت بالدخل فى العالم

الأحد، 07 يونيو 2020 10:20 ص
محمد العريان: الصدمة الاقتصادية بسبب كورونا قد تؤدى لتفاقم التفاوت بالدخل فى العالم الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان
كتب محمد رضا

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نشر الخبير الاقتصادى العالمى الدكتور محمد العريان، مخطط من إصدار هذا الأسبوع من مجلة The Economist، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، موضحًا من خلاله مدى تأثير الصدمة الاقتصادية التى يتعرض لها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على تفاوت الدخل.

 

وقال الدكتور محمد العريان، فى تعليقه على صورة مخطط إصدار مجلة The Economist، "فى غياب الإجراءات المناسبة فى الوقت المناسب، من المرجح أن تؤدى الصدمة الاقتصادية التى تسببها COVID - 19 وما بعدها إلى تفاقم التفاوت فى الدخل على جانبى المحيط الأطلسى.. هذا فى الوقت الذى يزداد فيه تفاقم الثروة والفرص سوءًا".

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ويشار إلى أن الدكتور محمد العريان، الاقتصادى العالمى، كان قد كشف، فى نهاية شهر مايو الماضى، أن ما يعانيه الاقتصاد فى العالم حاليا، يمثل الصدمة الثالثة فى غضون 10 سنوات، حيث كانت الصدمة الأولى بسبب العولمة، ما أدى إلى إبعاد وتهميش قطاعات معينة من السكان، والثانية جاءت بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

 

وقال "لدينا الآن صدمة ثالثة، تشمل جميع القطاعات الثلاثة، وهى الأسر والحكومات والشركات، وسينضم قطاع الشركات بسبب التحول الكبير فى التركيز من الكفاءة إلى المرونة، والابتعاد تدريجياً عن المفاهيم التى اعتنقت منذ فترة طويلة لإدارة المخزون فى الوقت المناسب وسلاسل التوريد العالمية الفعالة من حيث التكلفة".

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وأضاف الدكتور محمد العريان، فى مقابلة مع مؤسسة  IFC Insights - آنذاك - أن الاقتصاد العالمى الآن فى رحلة مقلقة إلى وجهة غير مؤكدة، الرحلة المقلقة ترجع بشكل رئيسى إلى الاضطرابات المتعلقة بالنشاط الاقتصادى المرتبطة بالصحة، لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الرحلة، خاصة للاقتصادات الناشئة.

 

وأوضح العريان: "لقد تغيرت الشروط الأولية للنجاح، إذا نظرت إلى العالم القديم، باستثناء الصين، لأن الصين هى حقًا نموذج نمو خاص جدًا، كانت سنغافورة وكوريا تتقن هذا النجاح لكن الآن الظروف تغيرت فى العالم الجديد بعد كورونا، لذا لا بد من العمل على تحفيز النمو ومعتمدا على ذاتك كثيرا وتستطيع تلبية المتطلبات المحلية، لذا، فإن أول شيء تغير هو إمالة نموذج النمو".

 


محمد العريان

الاقتصاد العالمى

صدمة اقتصادية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

كورونا نيوز

الوقاية من كورونا

الحرب التجارية

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