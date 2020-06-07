اليوم السابع
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لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الماضية

الأحد، 07 يونيو 2020 04:08 ص
لبنان: 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة خلال الساعات الماضية أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة اللبناية تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكت الوزارة  وفق " روسيا اليوم " أن العدد التراكمي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 1320 حالة، وأن الإصابات الحديثة توزعت بين 4 مقيمين و4 وافدين.

وبعد تسجيل وفاة جديدة اليوم، ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 29 حالة، فيما أعلنت السلطات أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 768 حالة.

وأضافت الصحة اللبناية أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 1732 فحصا شملت المقيمين داخل البلاد والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

 


لبنان

كورونا

فيروس

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