فيديو..سيارة مكافأة لمراهق أمريكى نظف الشوارع عقب المظاهرات

كتبت ريم عبد الحميد

حصل مراهق أمريكى على سيارة ومنحة دراسية مكافأة له على تبرعه بتنظيف الشوارع فى ولاية نيويورك لمدة 10 ساعات كاملة الأسبوع الماضى من أثار الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن المراهق البالغ من العمر 18 عاما، والذى يدعى أنتونيو جوين جونيور، قد رأى الضرر الذى تركته الاحتجاجات فى مدينة بافلو بنيويورك، فاخذ مكنسة وبعض أكياس القمامة وبدأ تنظيف الشوارع بنفسه. وبدأ فى الثانية صباح الاثنين ولم يتوقف حتى الساعات العشر التالية. وعندما وصل مجموعة منظمة من الجيران فى وقت لاحق من الصباح لبدء التنظيف، وجدوا ان جوين قد قام بأغلب العمل بالفعل.

ويدرس جوين فى المدرسة الثانونية، وقال لسى إن إن إنه رأى فى الأخبار المحلية أن شارع بايلى بالمدينة كان مغطى بالزجاج والقمامة، فعرف أن الناس بحاجة لاستخدام الشارع للذهاب إلى العمل فى الصباح. وعندما انتشرت الأنباء عما فعله الشاب الصغير، كانت هناك ردود فعل داخل مجتمعه على ما فعله.

فقد رأى مات بلوك قصة جوين فى الأخبار وقرر أن يمنحه سيارته الرياضية موستانج موديل 2004 هدية له. وقال بلوك البالغ من العمر 27 عاما إن السيارة هى تلك التى أرادها منذ أن كان طفلا، لكنه لا يستخدمها هذه الأيام سوى بشكل متفرق. ورأى أن جوين كان بحاجة إلى نصيحة بشأن شراء سيارة على فيس بوك، فقرر مات أن يقدم له سيارته الرياضية.

وبحسب سى إن إن، تبين أن الهدية لها معنى أكثر مما تخيله بلوك. فوالدة جوين التى توفيت فى عام 2018، كان لديها نفس موديل السيارة. وعندما أدرك جوين المصادفة قال أنه شعر بصدمة حتى أنه لم تكن لديه كلمات ليقولها.

وعندما علم رجل الأعمال المحلى بوب برايسلاند بهدية بلوك، قرر أن تمديد عام من تغطية التأمين المجانى على السيارات من خلال وكالة التأمين الخاصة به.

كما حصل جوين على عرض من كلية مادلين بمنحة دراسية كاملة لدراسة الأعمال بدء من العام المقبل، حيث يطمح الشاب الصغير لان يكون لده عمل خاص فى مجال التنظيف.