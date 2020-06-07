اليوم السابع
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سفير ألمانيا بالقاهرة: نرحب بدور مصر الدبلوماسى فى الأزمة الليبية

الأحد، 07 يونيو 2020 08:38 م
سفير ألمانيا بالقاهرة: نرحب بدور مصر الدبلوماسى فى الأزمة الليبية سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل جان نون
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رحب الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، بدور مصر الدبلوماسى البناء في الأزمة المتفاقمة الراهنة فى ليبيا، موضحًا أن اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والاتفاق المبرم بينهما؛ الذي أعلن عنه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أعاد تأكيد الأهمية القصوى للوقف الفوري للأعمال العدائية وإحراز وقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الليبية.
وقال السفير - في تصريح وزعته السفارة الألمانية بالقاهرة للتعليق على إعلان القاهرة الصادر أمس - إن بلاده بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات بصيغة 5+5، وأنه حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين.
وأكد السفير الألماني في القاهرة، أن مصر ستظل طرفًا محوريًا في هذا السياق؛ حيث أن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.


ألمانيا

سيريل جان نون

الأزمة الليبية

ليبيا

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