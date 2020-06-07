زوجة لمحكمة الأسرة: :زوجى طعننى فى شرفى وهجرنى عامين بسبب خلاف مع حماتى"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها هجره لها منذ عامين بسبب خلاف مع حماتها.

وقالت الزوجة لمحكمة الأسرة:"عشت طوال تلك الفترة فى عذاب بسبب ادعائه أن طفلته ليست من صلبه، وأصبحت مسئولة عن طفلتى ونفقاتها، بعد حرماني من حقوقي الشرعية وحقي بالنفقات، وعاملنى كالمتسولين عندما رجوته أن يكف عن الفضائح".

وأضافت ع.م.ع، البالغة من العمر 29 عام، بمحكمة الأسرة:" زواجي دائم الاهتمام بأصدقائه، يفضلهم على، يغيب بالأسابيع للسفر برقتهم، ويهمل بعمله، ثم يطالبني بسداد المصروفات الخاصة بالمنزل من عملى، وأنا متحملة من أجل تجنب الطلاق، ولكنه مع الوقت أصبح أكثر جشع وعنف ضدى، وإهمال لحقوقى كمتزوجة، وبعدها توقف عن زيارتنا وهجرنى ".

وتكمل:" قررت الشكور لأهله لعلهم ينصفوني، بسبب القهر والظلم الذى أعيش فيه واعتياده على ضربي بشكل مبرح، ليعاقبني ويستولي على حقوقى وطرودنى من شقتى ".

وتؤكد:" وجدت نفسي بلا معيل برفقة طفلتي، وملاحقة باتهامات أخلاقية من زوجي، بعد أن طعن بشرفى، وتخلى عن طفلته وتركنى معلقة، وأنا ألاحق بأسئلة عن سبب غيابه عنى ولا أجد إجابة ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص أن الزوجة إذا لم ترض بغياب زوجها رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ ، ولكن تمكن المشكلة فى إثباتها للهجر والضرر الواقع عليها، ومن الآثار السلبية لمشكلة هجر الزوجات هو حرمانها من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها ويدفعها لتحمل مسئولية الأم والأب.