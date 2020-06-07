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حصان بوليسى يهرب من ساحة الاحتجاجات فى لندن.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 11:19 م
حصان بوليسى يهرب من ساحة الاحتجاجات فى لندن.. فيديو حصان بين المحتجين
كتب محمد سعودي

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خرج الآلاف من البريطانيون، اليوم الأحد، في شوارع العاصمة البريطانية "لندن" للتنديد بمقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، واحتجاجا على العنصرية التي تمارس ضد السود في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأظهرت لقطات فيديو سجلتها الكاميرات، هروب حصان تابع للشرطة البريطانية من ساحة التظاهر في لندن، تاركا فارسه الشرطي في موقع المواجهة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وشارك الآلاف من ​المحتجين في​ ​مسيرة​ "حياة السود مهمة" بمحيط ساحة البرلمان وسط العاصمة البريطانية "لندن" تنديدا بمقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، وقد احتشد الآلاف في شوارع لندن على الرغم من مناشدات الحكومة البريطانية لهم بالبقاء في منازلهم وسط استمرار تهديد تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد.

مظاهرات في لندن (1)
مظاهرات في لندن  

 

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصور، للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة البريطانية "لندن" اليوم الأحد، حيث يندد المتظاهرون بالعنصرية وعدم المساواة بعد مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، كما شهدت المظاهرات اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين.

وفي مدينة بريستول البريطانية، قام متظاهرون بتكسير وتدمير أحد التماثيل الشهيرة في المدينة، وهو تمثال (إدوارد كولستون)، حيث  علق المتظاهرون حبلًا على التمثال المدرج في الصف الثاني في شارع كولستون، اليوم الأحد، قبل سحبه على الأرض، بينما هتف الحشود.

مظاهرات في لندن (2)
مظاهرات في لندن (2)

 

مظاهرات في لندن (3)
مظاهرات في لندن (3)

 

مظاهرات في لندن (4)
مظاهرات في لندن (4)

 

 


اخبار لندن

اخبار بريطانيا

اخبار بريطانيا اليوم

مظاهرات بريطانيا

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