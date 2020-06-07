جامعة حلوان تعلن عن إنشاء مجمع الابداع والبحث العلمى لدعم الابتكار

كتب محمد صبحى



قالت جامعة حلوان ، إنه تأكيداً على ضرورة النهوض بالبحث العلمي بجامعة حلوان ولتحقيق التنمية والتقدم والنماء، تم إنشاء مجمع الإبداع والبحث العلمى في ظل الأهمية القصوى لقطاع البحث العلمي لكونه جزءً أساسيًا من الخطة الاستراتيجية القومية 2030.، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان للجامعة ، إلى أن إنشاء المجمع يأتي استمرارًا لإسهامات جامعة حلوان تعليميًا وبحثيًا ومجتمعيًا على الصعيد المحلي والعالمي، حيث أنشئ مجمع الإبداع والبحث العلمى بناءًا على قرار المجلس الأعلى للجامعات نظراً للدور الهام الذي يلعبه البحث العلمي، لذلك تولي الجامعة اهتمامًا كبيرا به، و بالكوادر البحثية سعيا لتحقيق التطور، في ظل توجيه الجامعة لبرامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته.



وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية الدور الفعال للبحث العلمى للوصول إلى مراكز متقدمة إقليميًا وعالميًا لرفع مستوى تصنيف الجامعات، مؤكدة أن رؤية المجمع العلمي تتمثل فى وجود كيان متطور لربط وإدارة وتطوير الكيانات البحثية لتحقيق التنمية المستدامة للبحث العلمي بالجامعة .



بدورها أكدت الدكتورة رويدا صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمى أن أهداف المجمع تتمثل فى ربط وإدارة تجميعية للبحث العلمي ودعم الابتكار بالجامعة لتحسين بيئة البحث العلمي والرقي بمخرجاتها وربطها بمشكلات المجتمع والصناعة، ودعم نظام متكامل متطور رائد لقيادة وتدعيم البحث العلمي في الجامعة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المراكز البحثية والمشاريع والمعامل بالجامعة بأجهزتها وكوادرها البشرية المدربة، ودعم تنفيذ خطط الجامعة و تبنى فكر المجموعات البحثية البينية محلياً وإقليمياً ودوليا.



كما يهدف المجمع إلى تسهيل تواصل المراكز البحثية والجهات المعنية لدعم الخطط البحثية متعددة التخصصات، واقتراح احتياجات الجامعة من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص فى مجال البحث العلمي، وتوفير معلومات داعمة لمتخذي القرار بالإدارة العليا لدعم استراتيجية محكمة لتمويل التجهيزات العلمية وتعليمات التشغيل والصيانة أو الإحلال وفتح آفاق وتخصصات جديدة، كما يعمل على وضع آليات للحصر شامل الإمكانيات البحثية البشرية والعملية واللوجستية الموجودة فعليا بالجامعة والمراكز البحثية و الكليات لتعزيز القدرة التنافسية للبحث العلمي والابتكار بالجامعة.



ويعمل مجمع الإبداع والبحث العلمي علي تنظيم ونشر وتيسير تقديم الخدمات ذات العلاقة البحثية من الجامعة والدولة لتحسين الاستفادة، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة الداخلية والخارجية وتقديم رؤى مستقبلية مدعمة بقياسات، إلى جانب تنفيذ خطط الجامعة البحثية في إطار الاستراتيجية العامة للبحث العلمي 2030.







