اليوم السابع
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ترامب يعلن الطوارئ فى ولاية لويزيانا لمواجهة العاصفة الاستوائية كريستوبال

الأحد، 07 يونيو 2020 06:29 م
ترامب يعلن الطوارئ فى ولاية لويزيانا لمواجهة العاصفة الاستوائية كريستوبال دونالد ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيعلن حالة الطوارئ فى ولاية لويزيانا، لمساعدة الولاية فى ظروف العاصفة الاستوائية كريستوبال التى تضرب شواطئها اليوم.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى  بتويتر :بناءا على طلب سيناتور جون كيندى، وسيناتور بيل كاسيدى، من ولاية لويزيانا العظمى، سأوافق اليوم وأوقع إعلان الطوارئ الذي سيساعد في مواجهة العاصفة الكبيرة التي تضرب شواطئ لويزياناحاليًا، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ موجودة بالفعل، الله يحميكم".

ترامب
ترامب

 

وفى سياق متصل تحركت العاصفة الاستوائية كريستوبال عبر خليج المكسيك، أمس السبت، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة مما تسبب في إجلاء سكان منطقة مأهولة في ساحل ولاية لويزيانا والعاملين في عشرات المنصات النفطية قبالة الولاية.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من المتوقع أن تشتد العاصفة كريستوبال المصحوبة برياح سرعتها 85 كيلومترا قليلا قبل أن تضرب ساحل لويزيانا في وقت متأخر من اليوم الأحد.

وصدر أمر ملزم بإخلاء جزيرة جراند آيل قبالة ساحل لويزيانا قبل اشتداد العاصفة التي يُتوقع أن تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار متر ونصف المتر.

وقال العاملون في المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن من غير المتوقع أن تتحول العاصفة التي تأتي في وقت مبكر من الموسم إلى إعصار لكن أمطارها الغزيرة يمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات.


ترامب

لويزيانا

ولاية لويزيانا

دونالد ترامب

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