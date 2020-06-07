ترامب ردا على كولن باول: متغطرس ورطنا فى حرب العراق

وكالات

رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذى قال إنه سيصوت لجو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.

وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقى كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".