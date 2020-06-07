اليوم السابع
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ترامب ردا على كولن باول: متغطرس ورطنا فى حرب العراق

الأحد، 07 يونيو 2020 09:22 م
ترامب ردا على كولن باول: متغطرس ورطنا فى حرب العراق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
وكالات

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رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذى قال إنه سيصوت لجو بايدن فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.

وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقى كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".

 
 

 


دونالد ترامب

كولن باول

أمريكا

الحرب على العراق

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