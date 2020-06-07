اليوم السابع
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الرئيس القبرصى: يجب تجريد تركيا من وضع مرشح محتمل للاتحاد الأوروبى

الأحد، 07 يونيو 2020 08:35 ص
الرئيس القبرصى: يجب تجريد تركيا من وضع مرشح محتمل للاتحاد الأوروبى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس
أ ش أ

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دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس إلى ضرورة تجريد تركيا من وضعها كمرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم تقم بتخفيف عدوانها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.


وقال أنستاسياديس (في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم الأحد) إن رغبة تركيا في استكشاف النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وهو الأمر الذي يقول عنه الاتحاد الأوروبي بإنه غير قانوني لأنه ينتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجزيرة، لاتزال خطوة بعيدة المنال.


يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص.


وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد استنكروا في بيان صدر في 15 مايو المنصرم عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وكرروا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
 

 


قبرص

تركيا

غاز

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