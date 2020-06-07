اليوم السابع
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الداخلية تضبط 4923 سائقا لمخالفتهم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الأحد، 07 يونيو 2020 12:46 م
الداخلية تضبط 4923 سائقا لمخالفتهم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4923) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.


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