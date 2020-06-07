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الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل انعقاد جلستى الأسرة بمحكمتي بندر ومركز ميت غمر

الأحد، 07 يونيو 2020 03:55 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل انعقاد جلستى الأسرة بمحكمتي بندر ومركز ميت غمر المستشار عمر مروان وزير العدل ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بنقل مقر انعقاد جلستى الأسرة بمحكمتي " مركز ميت غمر ـ بندر ميت غمر"،إلى مجمع محاكم ميت غمر بالدور الأرضى بدلا من مقرها الحالى، وجاء فى القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار.

 

وجاء فى القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلى كتاب رئيس محكمة المنصورة الابتدائية المؤرخ 6 مايو 2020.

 

 


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