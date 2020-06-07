اليوم السابع
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الأحد، 07 يونيو 2020 12:39 م
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اضبط مخالفة..أسلاك كهربائية مكشوفة بالأعمدة ومحولات مفتوحة بحى الزهور بورسعيد

الأحد، 07 يونيو 2020 12:01 م
اضبط مخالفة..أسلاك كهربائية مكشوفة بالأعمدة ومحولات مفتوحة بحى الزهور بورسعيد أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور
بورسعيد - محمد فرج

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رصدت كاميرا "اليوم السابع " شكوى سكان الزهور ورواد المقابر بشارع الناصر من أعمدة الكهرباء المكشوفة ومحول كهرباء مفتوح على مصراعيه، مما يعرض حياة الأطفال للخطر، نتيجة العبث واللهو وعدم إدراكهم بمدى خطورتها التى تؤدى للصعق وإذهاق أرواح أطفال أبرياء، وسط تجاهل وتقاعس المسئولين والجهات المعنية بحى الزهور وإدارة الكهرباء .

وقال سكان منطقة قبضايا المطلة على الطريق العام، والمواجهة تماما للمقابر الكائنة أمام وحداتهم السكنية "لليوم السابع " أن هناك العديد من الأطفال كادت تصعقهم أسلاك الكهرباء المكشوفة لولا عناية الله.

أما عن سرقة الكهرباء ومدى خطورتها، فحدث ولا حرج، ليبقى الوضع كما هو عليه دون اتخاذ أى إجراءات رادعة تجاه المخالفين حفاظا على أرواح أطفالنا من مخاطر الكهرباء .

كما اشتكى رواد المقابر من محول كهرباء ملاصق لمدخل 4 يمد أعمدة المقاير بالتيار لإنارتها ليلا، ورغم العديد من الشكاوى لا أحد يتحرك حفاظا على سلامة وأمن المواطنين

وكانت توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأحياء بكافة القطاعات النظافة والتطهير والصرف الصحى والكهرباء .

وفى هذا السياق، تابع الاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد للمحافظة ، أعمال رفع الكفاءة لأعمدة الكهرباء بأحياء الزهور والضواحى لتكون إضافة لمنظومة الخدمات واستغلالها الاستغلال الامثل ، كذلك تم متابعة العمل فى رفع كفاءة عدد من الكابلات الكهربائية .

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أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 

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أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 

8b802c81-ac21-44fd-a379-3aca04c0f7ba
أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 

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أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 

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أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 

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أعمدة إنارة مكشوفة بحى الزهور 

 


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اضبط مخالفة

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