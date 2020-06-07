استكمال تنفيذ محور تنيدة - منفلوط بالوادى الجديد بتكلفة 2,7 مليار جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس ماهر حسوبة، مدير فرع جهاز التعمير بالداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن استكمال تنفيذ مشروع محور تنيدة- منفلوط، بانتظام ودون معوقات والذى يبلغ طوله حوالى 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركز بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.

وأضاف حسوبة أنه جرى الانتهاء من رصف 30 كيلو متر طولى ناحية منفلوط وتنفيذ أعمال حفر وردم وتربة أساس بطول 40 كيلو متر، وتنفيذ أعمال حفر وردم وتشوين تربة أساس بطول 70 كيلو متر، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق من ناحية مركز الداخلة من نقطة الكيلو صفر للكيلو 100، بالإضافة 4 كيلو مترات فى منطقة النقب جار العمل فيهم.

وأكد حسوبة أن المشروع يجرى تنفيذه على 3 مراحل، كل مرحلة تشمل رصف مسافة معينة على أن يتم الانتهاء من التنفيذ في نهاية ديسمبر 2021 حيث تبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 2 مليار و774 مليونا و600 ألف جنيه.