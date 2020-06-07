اتحاد طلبة تونس يكشف: الطلاب العالقون بتركيا تعرضوا لتحرش من شرطة أردوغان

كتب كامل كامل

كشف الاتحاد العام لطلبة تونس عبر متحدثه الرسمى رياض جراد، عن تعرض مجموعة من الطلاب التونسيين العالقين فى تركيا للتحرش والابتزاز من قبل شرطة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال "رياض" فى بيان اليوم: "تلقينا اتصالات من قبل عشرات الطلبة العالقين فى تركيا، أكدوا للمنظمة الطلابية التونسية تعرضهم للتنكيل وأبشع أصناف الإهانة والإذلال من قبل الشرطة التركية إلى حد الابتزاز والتحرش بالطالبات التونسيات".

وشدد اتحاد طلبة تونس على أن هؤلاء الطلبة قد عدلوا عن الرجوع لأرض الوطن رغم اقتطاعهم لتذاكر الطائرة، وذلك بسبب قرار سلط الإشراف بإجبارهم على الإقامة فى نزل عند عودتهم و تكفلهم بالمصاريف دون مراعاة ظروفهم المادية و معاملتهم نفس معاملة رجال الأعمال أو التجار".

وأشار "جرا" إلى أن اتحاد طلبة تونس سيتجه نحو التحرك بعد جمع كل المعطيات مضيفا : "إنها مفارقة عجيبة، فبينما يواصل راشد الغنوشى و جماعته الانبطاح لأردوغان والسير فى نهج ارتهان البلاد والعمالة له، شرطته تهين طلبتنا العالقين فى تركيا و طالباتنا يتعرضن للتحرش من قبلهم"