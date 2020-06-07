ليما (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في بيرو، اليوم الأحد، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 758ر191 حالة، بينما تعافى 82 ألفًا و731 شخصًا من المرض، وغادروا المستشفيات، وقالت الوزارة -في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا" الرسمية في بيرو اليوم- إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغ 5301 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية، وإن من بين المرضى، حوالى 59.5٪ من الرجال و40.5٪ من النساء.