فيتامين "ك" الموجود في بعض الأجبان قد يساعدك في محاربة كورونا

كتبت فاطمة خليل

كشف باحثون هولنديون عن أن فيتامين ك أو k قد يلعب دورًا في محاربة فيروس كورونا، حيث وجد العلماء أن المرضى الذين ماتوا أو تم إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا يعانون من نقص في فيتامين ك الموجود في السبانخ والبيض والأجبان الصلبة والزرقاء، وهو ما يبعث الأمل في أن الأطعمة المحتوية على فيتامين ك قد يكون جزءًا من مكافحة فيروس كورونا.





ووفقًا لموقع جريدة "الجارديان" البريطانية قام الباحثون الذين درسوا المرضى الذين تم إدخالهم إلى مستشفى كانيسيوس فيلهيلمينا في مدينة نيميجن الهولندية بتأكيد فوائد فيتامين ك بعد اكتشاف وجود صلة بين نقص فيتامين ك ومضاعفات لفيروس كورونا على المرض.

ويسبب فيروس كورونا تخثر الدم ويؤدي إلى تدهور الألياف المرنة في الرئتين، وفيتامين ك، الذي يتم تناوله من خلال الطعام وامتصاصه في الجهاز الهضمي، هو مفتاح إنتاج البروتينات التي تنظم التخثر ويمكن أن يحمي من أمراض الرئة.

ويسعى الباحثون الهولنديون الآن للحصول على تمويل لتجربة سريرية، لكن الدكتور روب جانسن، العالم الذي يعمل في المشروع البحثي، قال إنه في ضوء النتائج الأولية سيشجع على تناول فيتامين K بشكل صحي، باستثناء أولئك الذين يتناولون أدوية ترقق الدم مثل الوارفارين.

وأوضح: "نحن في وضع صعب في العالم، يمكننا تناول فيتامين ك وليس له أي آثار جانبية، لكن الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر لا يجب أن يتناولونه، إنه آمن تمامًا في الأشخاص الآخرين.

وقال روب جانسن: "نصيحتي هي تناول مكملات فيتامين ك، حتى إذا لم يساعد في علاج حالات كورونا الشديدة، فهو جيد للأوعية الدموية والعظام وربما أيضًا للرئتين ".

وأضاف جانسن: "لدينا فيتامين K1 وK2 في السبانخ والبروكلي والخضراوات الورقية والتوت وجميع أنواع الفواكه والخضراوات. يمتص الجسم K2 بشكل أفضل ويوجد بالجبنة الهولندية والفرنسية أيضًا."

قال جانسن إن تناول الطعام الياباني من حبوب الصويا المخمرة الذي يسمى "ناتو" مرتفع بشكل خاص في النوع الثاني من فيتامين ك وقد يكون هناك سبب لمزيد من الدراسات حول فوائده الصحية.

وأضاف: "لقد عملت مع عالمة يابانية في لندن، وقالت إنه من اللافت للنظر أنه في المناطق التي يأكلون فيها الكثير من الناتو في اليابان، لا يوجد شخص واحد يموت من فيروس كورونا، لذلك نريد التعمق ودراسة هذا الأمر بشكل أكبر ".

وقام البحث، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع معهد أبحاث القلب والأوعية الدموية ماستريخت بهولندا، وهو أحد أكبر معاهد أبحاث القلب والأوعية الدموية في أوروبا، بدراسة 134 مريضًا تم إدخالهم إلى مستشفى مخصصة لكورونا في الفترة ما بين 12 مارس و11 أبريل إلى جانب مجموعة مراقبة من 184 مريضًا متطابقين في العمر ليس لديهم المرض.

وقالت جونا ووك، الباحثة الثانية في الدراسة ، التي تم تقديمها لمراجعة علماء آخرون أمس الجمعة: "نريد أن نأخذ مرضى Covid-19 بشكل عشوائي حتى يحصلون على دواء وهمي أو فيتامين K، وهو آمن للغاية في عموم الناس، نريد أن نعطي فيتامين ك بجرعة عالية بشكل كافٍ سنقوم بالفعل بتنشيط البروتين المهم جدًا لحماية الرئتين، والتحقق مما إذا كان آمنًا ".