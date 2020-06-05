اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 10:59 م
خالد صلاح
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وزير الصحة البريطانى يناشد المواطنين عدم الاشتراك فى المظاهرات الكبيرة

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:30 م
وزير الصحة البريطانى يناشد المواطنين عدم الاشتراك فى المظاهرات الكبيرة مات هانكوك
لندن (رويترز)

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ناشد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك البريطانيين، اليوم الجمعة، عدم الاشتراك فى المظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية بسبب خطر فيروس كورونا.

 

وشارك عشرات الآلاف فى مسيرة فى وسط لندن يوم الأربعاء احتجاجا على العنصرية بعد وفاة جورج فلويد الأسود الأعزل فى مدينة منيابوليس الأمريكية بعدما احتجزته الشرطة ومن المزمع تنظيم المزيد من المظاهرات فى مطلع الأسبوع.

 

وقال هانكوك فى المؤتمر الصحفى اليومى للحكومة "أفهم السبب فى أن الناس يشعرون بالاستياء الشديد لكننا لا نزال نواجه أزمة صحية ولا يزال فيروس كورونا تهديدا حقيقيا".

 

 


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