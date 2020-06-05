وزير الصحة البريطانى يناشد المواطنين عدم الاشتراك فى المظاهرات الكبيرة

لندن (رويترز)

ناشد وزير الصحة البريطانى مات هانكوك البريطانيين، اليوم الجمعة، عدم الاشتراك فى المظاهرات الكبيرة المناهضة للعنصرية بسبب خطر فيروس كورونا.

وشارك عشرات الآلاف فى مسيرة فى وسط لندن يوم الأربعاء احتجاجا على العنصرية بعد وفاة جورج فلويد الأسود الأعزل فى مدينة منيابوليس الأمريكية بعدما احتجزته الشرطة ومن المزمع تنظيم المزيد من المظاهرات فى مطلع الأسبوع.

وقال هانكوك فى المؤتمر الصحفى اليومى للحكومة "أفهم السبب فى أن الناس يشعرون بالاستياء الشديد لكننا لا نزال نواجه أزمة صحية ولا يزال فيروس كورونا تهديدا حقيقيا".