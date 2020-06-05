اليوم السابع
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وزيرة البيئة: كورونا رسالة للعالم لضرورة التناغم مع الطبيعة لحماية الكوكب

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:48 ص
وزيرة البيئة: كورونا رسالة للعالم لضرورة التناغم مع الطبيعة لحماية الكوكب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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تشارك مصر العالم، إحياء اليوم العالمى للبيئة 5 يونيو 2020 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة، والذى يقام هذا العام تحت شعار " حان وقت الطبيعة " و ذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للانسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها .
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ما يتعرض له العالم من انتشار فيروس كوفيد 19 هو رسالة للإنسانية وناقوس خطر للحث على أهمية السعى و العمل الجاد للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الانسان وكوكب الارض لتحويل تلك المحنة الى فرصة حقيقة بالانضمام  الى ركاب حماية الطبيعة و تنوعها البيولوجى و الذى لم  يعد رفاهية بل لابد ان يكون جزء اساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى كافة المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام  لضمان صحة الانسان و كوكب الارض التى تعد شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الاخطار .
 
واشارت، إلى ان عام 2020 عاما حاسما لالتزامات الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، حيث تقود مصر دول العالم من خلال رئاستها لمؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي . والذى توفر من خلاله الفرصة لتعزيز بدء عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، الذي يهدف إلى توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمدمرة على نطاق واسع لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي. 
 
أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات ورسائل التوعية باساليب اندماج حماية البيئة فى حياتنا اليومية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة  للتأكيد على أهمية  توعية المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة و الانضمام الى صفوف حماتها والاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الاقامة بالمنازل فى التعرف أكتر على الطبيعة و أهميتها وتنوعها البيولوجى و ثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع و خاصة فى ظل دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على  التنوع البيولوجى و مواجهة التغيرات المناخى .
 
كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد اسماء الفائزين فى مسابقة  الوزارة التى اطلقتها خلال شهر رمضان الكريم مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التواصل مع الفائزين لتسليمهم الجوائز مشددة على أهميه ان يكون كل واحد منهم سفيرا للبيئة بين اصدقائه و عائلاته.
 
ودعت وزيرة البيئة  الشباب  للانضمام الى ركاب حماة البيئة لنجعل كل يوم يوما للبيئة وخطوة حقيقية نحو النهوض بالعمل البيئى وإشراك الافراد والمجتمعات ورجال الاعمال فى مواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب فالعمل لمواجهة التغير  المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وجهان لعملة واحدة ، ونحن بحاجة إلى التوقف عن كافه الافعال التى قد تؤدى الى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي و الانسانية .
 
جدير بالذكر ان اليوم العالمي للبيئة هو المناسبة البيئية  الرئيسية للجمعية العامة للامم المتحدة و للعالم اجمع و يتم الاحتفال بها فى ال 5 من يونيو من كل عام حيث يوافق هذا اليوم  بدء فعاليات المؤتمر الاول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذى اقيم تحت رعاية الامم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها. 
 
وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم (2994/ XXVII)، باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميا للبيئة  ، لحث الحكومات والمنظمات على العمل و المشاركة فى  الحفاظ على البيئة وتعزيزها ، و زيادة الوعي البيئي.
 
 

وزارة البيئة

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