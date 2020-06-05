اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 07:50 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تنصح باستخدام الكمامات المصنوعة من القماش فى الأماكن العامة

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:03 م
منظمة الصحة تنصح باستخدام الكمامات المصنوعة من القماش فى الأماكن العامة تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
لندن (رويترز)

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نشرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحديثا لإرشاداتها شمل توصية للحكومات بمطالبة الناس بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش فى الأماكن العامة للمساعدة فى الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

 

وشددت المنظمة فى التوجيهات الجديدة المدعومة بنتائج دراسات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة على أن كمامات الوجه ما هى إلا واحدة من مجموعة من الأدوات التى تقلل خطر انتشار الفيروس.

 

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة فى إفادة صحفية "الكمامات وحدها لن تحميكم من كوفيد-19".

 

وقالت ماريا فان كيركوف الخبيرة بالمنظمة فى مقابلة مع رويترز "ننصح الحكومات بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات. ونقصد بالتحديد كمامات القماش، أى الكمامات غير الطبية".

 

وأضافت "توصلنا إلى نتائج أبحاث جديدة. لدينا الآن أدلة تفيد بأنه فى حال تنفيذ ذلك بالشكل الملائم فإنها (الكمامات) يمكن أن تشكل حاجزا ... أمام الرذاذ الذى يحتمل أن يحمل العدوى".

 

وكانت منظمة الصحة قد قالت فى السابق إنه لا يوجد دليل يدعم أو يدحض استخدام الأصحاء للكمامات، وكانت توصى دوما بقصر استخدامها على الأشخاص المصابين ومن يقدمون لهم الرعاية.

 

 


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