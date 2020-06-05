اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 03:28 م
خالد صلاح
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معدل البطالة بأمريكا ينخفض على غير المتوقع فى مايو

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:09 م
معدل البطالة بأمريكا ينخفض على غير المتوقع فى مايو أحد الشوارع الأمريكية
رويترز

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قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير اليوم الجمعة، إن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض على غير المتوقع في مايو وإن تسريح الموظفين انحسر، ويكشف التقرير عن أحدث مؤشرات على أن التراجع الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 بلغ القاع.

وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن معدل البطالة تراجع إلى 13.3 % الشهر الماضي من 14.7 % في أبريل وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 2.509 مليون وظيفة بعد تراجع قياسي قدره 20.687 مليون في أبريل

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز، آراءهم توقعوا أن يقفز معدل البطالة إلى 19.8 % في مايو من 14.7 % في أبريل وكان من المتوقع أن ينخفض عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في مايو بمقدار ثمانية ملايين وظيفة.

وتعافت سوق الوظائف بشكل كبير في النصف الأول من مايو إذ استأنفت الشركات نشاطها بعد إغلاق في منتصف مارس لإبطاء انتشار كوفيد-19 كما تشهد ثقة المستهلكين وقطاعا التصنيع والخدمات استقرارا على الرغم من أنهم عند مستوى منخفض، وهي مؤشرات على أن الأسوأ قد انتهى.


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امريكا

كورونا

الولايات المتحده

الاقتصاد الامريكى

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