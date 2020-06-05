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مصدر لـ"اليوم السابع": رئيس البرلمان الليبى يصل القاهرة اليوم للقاء مسؤولين

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:23 ص
مصدر لـ"اليوم السابع": رئيس البرلمان الليبى يصل القاهرة اليوم للقاء مسؤولين عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة

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أكد مصدر مطلع وصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.
 
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مرجحا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
 
ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ الأمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.
 
وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن القائد العام وصل مساء الأربعاء إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.
 
وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسئولين المصريين.
 
وأوضح المصدر أن المشير حفتر سيتشاور مع المسئولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية فى صيغة "5+5"، مشيرا إلى أن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية.
 
يذكر أن الدولة المصرية قد أعلنت فى عدة مناسبات رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

ليبيا

اخبار ليبيا

رئيس مجلس النواب الليبي

عقيله صالح

حفتر

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