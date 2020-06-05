اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 02:02 م
خالد صلاح
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لوك أويل الروسية تؤيد تمديد اتفاق أوبك لمدة شهرين

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:32 م
لوك أويل الروسية تؤيد تمديد اتفاق أوبك لمدة شهرين أرشيفية
رويترز

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط قال اليوم الجمعة، "إن من الصواب تماما" تمديد تخفيضات كبيرة قائمة لإنتاج النفط اتفقت عليها أوبك ومنتجون غير أعضاء في المنظمة لمدة شهرين.

وستعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا محادثات غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يوميا كان من المقرر في الأصل أن تستمر في مايو  ويونيو فقط.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.

وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.


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