عشرات ينظمون احتجاجا مؤيدا للديمقراطية فى هونج كونج

رويترز

نظم عشرات المحتجين فى هونج كونج، مسيرة في مركز للتسوق اليوم الجمعة ،وهتفوا بشعارات مؤيدة للديمقراطية بعد يوم من تحدى الآلاف لحظر فرضته الشرطة وتنظيمهم وقفة فى ذكرى قمع الصين لاحتجاجات طلابية فى ميدان تيانانمين ببكين في 1989.

وشارك محتجون من كافة الأعمار في المسيرة في وسط الحي المالي بالمدينة وانتهت سلميا بعد ساعة.

ورفع البعض لافتات كُتب عليها "استقلال هونج كونج" و"تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا" وكذلك علم المدينة أثناء فترة الحكم البريطاني لها فيما أنشد آخرون "المجد لهونج كونج"، النشيد الوطني غير الرسمي للمحتجين.

وكان لذكرى فتح القوات الصينية النار في 1989 على احتجاجات قادها طلاب في ميدان تيانانمين ومحيطه أمس الخميس حساسية خاصة هذا العام حيث تصوغ حكومة بكين المركزية قوانين أمنية جديدة لهونج كونج.