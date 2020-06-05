اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 10:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عشرات ينظمون احتجاجا مؤيدا للديمقراطية فى هونج كونج

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:20 ص
عشرات ينظمون احتجاجا مؤيدا للديمقراطية فى هونج كونج هونج كونج - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم عشرات المحتجين فى هونج كونج، مسيرة في مركز للتسوق اليوم الجمعة ،وهتفوا بشعارات مؤيدة للديمقراطية بعد يوم من تحدى الآلاف لحظر فرضته الشرطة وتنظيمهم وقفة فى ذكرى قمع الصين لاحتجاجات طلابية فى ميدان تيانانمين ببكين في 1989.

وشارك محتجون من كافة الأعمار في المسيرة في وسط الحي المالي بالمدينة وانتهت سلميا بعد ساعة.

ورفع البعض لافتات كُتب عليها "استقلال هونج كونج" و"تحرير هونج كونج، ثورة عصرنا" وكذلك علم المدينة أثناء فترة الحكم البريطاني لها فيما أنشد آخرون "المجد لهونج كونج"، النشيد الوطني غير الرسمي للمحتجين.

وكان لذكرى فتح القوات الصينية النار في 1989 على احتجاجات قادها طلاب في ميدان تيانانمين ومحيطه أمس الخميس حساسية خاصة هذا العام حيث تصوغ حكومة بكين المركزية قوانين أمنية جديدة لهونج كونج.


هونج كونج

الصين

احتجاجات هونج كونج

احداث هونج كونج

اخبار هونج كونج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء .. بعد تواصل الاحتجاجات لليوم السابع أمريكا تستعد لتشييع جنازة جورج فلويد.. نهر أمببارنايا فى روسيا يتحول إلى اللون الأحمر بعد تسرب 200 ألف لتر وقود ..إخلاء المجلس التشريعى بهونج كونج

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 م

برذاذ الفلفل.. شرطة هونج كونج تفرق محتجين يحيون ذكرى أحداث ميدان تيانانمين

الخميس، 04 يونيو 2020 04:56 م

إخلاء المجلس التشريعى بهونج كونج بعد إلقاء نائب مواد حارقة داخل المبنى

الخميس، 04 يونيو 2020 02:13 م

المجلس التشريعى فى هونج كونج يقر مشروع قانون النشيد الوطنى

الخميس، 04 يونيو 2020 12:21 م

احتجاجات هونج كونج تعرقل نقاشا تشريعيا بشأن النشيد الوطنى الصينى

الخميس، 04 يونيو 2020 10:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

غدا.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة