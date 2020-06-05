تخصيص 40 فدانا بالحسينية فى الشرقية لإقامة مدفن صحى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تخصيص 40 فدان بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية لإنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة.

وتابع أنه تم وضع خطة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة بنطاق المحافظة حيث يأتى تخصيص 40 فدان بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية لإنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة وذلك للتخلص الأمن من المخلفات ولتخفيف الانبعاثات البيئية للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الإطار أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم تسليم الهيئة العربية للتصنيع 10 أفدنة من إجمالى 40 فدان والتى قام محافظ الشرقية بتخصيصها لإقامة مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من المدفن الصحى وهى عباره عن خلية أولى لتجميع القمامة والتى تستوعب مليون ونصف متر قمامة بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية يأتى هذا فى إطار التعاون بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.

كانت أكدت محافظة الشرقية، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالإضافة الى الإستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه، و شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و استمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظه بالاضافه الى الاستمرار فى نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحه - الطب البيطرى - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها.

وتنفيذا للإجراءات الإحترازية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره قامت مديريه التضامن الاجتماعى بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبنى المديرية ومكتب تأهيل القنايات وادارة الحسينية الإجتماعية حيث شملت أعمال التطهير والتعقيم الإدارات والأقسام الداخليه والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه بالإضافة إلى تركيب بوابة تعقيم بمدخل مديريه التضامن الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

واستمرارا لمجهودات مديرية الزراعه بإجراء حملات التطهير والتعقيم بصفه دورية قامت إداره المكافحة الحقلية بمديريه الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمبنى ديوان عام المديريه ومبنى مديريه الكهرباء واداره الزقازيق الزراعية بجانب اجراء اعمال التطهير والتعقيم للوحدات المحليه بقرى ( شيبه - والنخاس - الطاهرة) بمدينه الزقازيق، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازيه والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على صحه وسلامه العاملين والمترددين متلقى الخدمه.